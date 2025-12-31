achtergrond

Fred Teeven begint war on partybus

Niks mag meer

Denkend aan Holland, zie ik bussen vol dronken mensen met 80 km/h door een oneindig laagland gaan. De partybus, een prachtig fenomeen. Een heerlijk stukje vrijstaat op wielen, waar Nederland regeltjesland even niet bestaat en je gewoon zonder gordel om, hossend en brullend een stuk in je kraag kan zuipen in disco op wielen. Dat moet afgelopen zijn, vindt voorzitter van het Koninklijk Nederlands Vervoer en busmeneer des vaderlands Fred Teeven. Die wil de partybus DE NEK OMDRAAIEN met STRENGERE REGELS. Zogenaamd vanwege de veiligheid, want er gaat geen dag voorbij dat er geen dodelijk partybusongeluk gebeurt of zo, maar het komt natuurlijk gewoon neer op leuke dingen verbieden en ondernemers pesten. Ondernemers die vaak al heel voorzichtig te werk gaan. Zo meldt partybusverhuurder Jordi bij Omroep Brabant dat zijn bedrijf er alles aan doet om de partybus zo veilig mogelijk te maken, met een snelheidsbegrenzer op 80, afgeplakte ramen, minder staanplaatsen en gehoorbescherming voor de chauffeur. Maar nee, na de bierfiets en de Bang Bus van Bonnie Blue moet ook dit pleziertje kapot. Niet meer snuivend over de snelweg, hooguit een rijdende high tea. Met gordel.

Tags: zuipen, fred teeven, bus
@Zorro | 31-12-25 | 17:00 | 103 reacties

