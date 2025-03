Wat ons betreft zijn er al genoeg buitenlandse feesten naar hier overgewaaid, maar de dag van Sint Patricius kunnen we wel waarderen. Eigenlijk is iedere feestdag een excuus om ongenadig hard te zuipen, maar bij Saint Patrick's Day doen ze in ieder geval niet alsof het niet zo is. Wie Patrick precies was (spoiler: geen Ier) en waarom hij zo van de kleur groen hield, weten we niet. Maar dat weten die miljoenen 'Ierse' Amerikanen ook niet en daar worden ter ere van Saint Patrick hele rivieren groen geverfd. Een groene rivier, niet te verwarren met bruin slootwater oftewel Guinness. Je moet ervan houden, zullen we maar zeggen. Doe ons maar bier, want Bier is Bitter. Desalniettemin een vrolijk Sint Patricius Dag namens GeenStijl. Wij gaan tot in de vroege uurtjes Riverdancen.