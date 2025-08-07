Jippie. Arne Slot (wereldtrainer) is genomineerd voor de Cruyff Trophy voor beste coach ter wereld, de trainersprijs die jaarlijks wordt uitgereikt op het Ballon D'Or Gala in Parijs. Een prijs die hij, als je het ons vraagt, natúúrlijk verdient. Volgens boze tongen is de Nederlander wel een underdog naast Luis Henrique (PSG) omdat Slots Liverpool jammerlijk uit zowel de Champions League als de FA Cup werden geknikkerd en hij daarom 'slechts' de Premier League en de League Cup won. Nóg bozere tongen beweren zelfs dat het winnen van de competitie vooral te wijten was aan de andere Engelse topclubs die het lieten afweten, of dat het succes van Arne Slot eigenlijk allemaal te danken is aan voorganger Jürgen Klopp en dat er komend seizoen helemaal niets meer van Liverpool overeind blijft. Tegen die mensen zeggen wij: FUK JOE. Arne Slot is de eerste Nederlander die ooit de Premier League won, tevens de enige Nederlander in het Engelse voetbal die zich gewoon verstaanbaar kan maken, de tactiek-tovenaar, de KALE GENERAAL. Hup Arend. De beste trainer ter wereld.