Het is na vandaag een officiële Nederlandse feestdag in Liverpool en omstreken: Arne Slot Dag. Als eerste Nederlandse voetbaltrainer ooit gaat hij de Premier League winnen - Louis van Gaal en Guus Hiddink kwamen in de buurt, maar slaagden niet. De sympathieke Slot maakt indruk in Engeland, met zijn kale kop, het voetbal van Liverpool en zijn tactische analyses, maar ook gewoon omdat het een mooie kerel is. Derhalve vieren we hier een klein beetje mee: Arne Slot Dag, omdat het SportZomerZondag is. Liverpool - Tottenham Hotspur, om 17:30 uur. Eén punt is genoeg.

UPDATE - 5-1! Arend Slot KAMPIOEN