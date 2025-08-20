Showbizzfamilies: nooit leuk, altijd gedonder. Zo ook in Volendam, een dorp dat het leuk doet op ansichtkaarten maar dat in de praktijk vooral uitblinkt in incest en cokesnuiven. De sociale roddelkanalen berichten over een SMETJE op de SMITJES. Jan Smit (ooit bekend van Jantje Smit, later van Yolanthe en nu bekend van de Jumbo-reclame en zijn gladde paling) zou dus al jaren niet spreken met zus Monique (bekend van Jan Smit). Dat is op zich een roddel die al jaren de ronde doet, maar de ruzie zou opnieuw tot een climax zijn gekomen toen Jan Smit onlangs hoogst persoonlijk de naam van zijn zus liet schrappen uit de line-up voor het AVROTROS MUZIEKFEEST OP HET PLEIN IN HILVERSUM. Tot overmaat van ramp kreeg Monique Smit dit pas te horen toen ze al bij het AVROTROS Muziekfeest op het Plein in Hilversum was. Tenslotte ook nog wat beschuldigingen aan het adres van de organisator van het AVROTROS Muziekfeest op het Plein, een volksfeest (met muziek, op het plein) dat na deze rel nooit meer hetzelfde zal zijn.