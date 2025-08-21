🇳🇱 Het is tijd voor De Juiste Aanpak! JA21 presenteert drie pijlers: grip op onze grenzen, veiligheid als basis voor vrijheid en een sterkere welvaart voor werkenden en gezinnen. (1/5) pic.twitter.com/T3s4Klgu3I

JA21 kiest met het verkiezingsprogramma 'De Juiste Aanpak voor Nederland' meer voor de lijn-Eerdmans-Nanninga(-Boomsma) dan voor de lijn-Coenradie. Het woord islam staat namelijk niet nul keer maar twee keer in de tekst en wordt niet eens positief besproken! Coenradie zei tijdens de beste reportage over JA21 ooit dat de islam helemaal prima is en voegde daar nog aan toe dat ze álles helemaal prima vindt. Nou daarmee konden wij aan de slag.

JA21 wil:

Een algeheel boerkaverbod - Coenradie: "helemaal prima"

Verscherpt toezicht op islamitisch onderwijs - Coenradie: "helemaal prima"

Versterkte gebedsoproepen verbieden - Coenradie: "helemaal prima"

Geen herstelbetalingen voor slavernijverleden - Coenradie: "helemaal prima"

Invoering minimumstraffen - Coenradie: "helemaal prima"

Invoeren 'three strikes and you're out'-principe - Coenradie: "helemaal prima"

Internationale verdragen moderniseren - Coenradie: "helemaal prima"

Behoud nationale identiteit - Coenradie: "helemaal prima"

Migratie sterk beperken - Coenradie: "helemaal prima"

Grensbewaking intensiveren - Coenradie: "helemaal prima"

Minister voor overheidsefficiëntie à la DOGE - Coenradie: "helemaal prima"

Gekozen burgemeesters - Coenradie: "helemaal prima"

Femicide hoog op de agenda - Coenradie: "helemaal prima"

Box 2 volledig afschaffen - Coenradie: "NEE NIET DOEN... ik bedoel: helemaal prima"