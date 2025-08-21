achtergrond

Coenradie vindt alles helemaal prima aan verkiezingsprogramma JA21

We lopen een aantal speerpunten na

JA21 kiest met het verkiezingsprogramma 'De Juiste Aanpak voor Nederland' meer voor de lijn-Eerdmans-Nanninga(-Boomsma) dan voor de lijn-Coenradie. Het woord islam staat namelijk niet nul keer maar twee keer in de tekst en wordt niet eens positief besproken! Coenradie zei tijdens de beste reportage over JA21 ooit dat de islam helemaal prima is en voegde daar nog aan toe dat ze álles helemaal prima vindt. Nou daarmee konden wij aan de slag.

JA21 wil:
Een algeheel boerkaverbod - Coenradie: "helemaal prima"
Verscherpt toezicht op islamitisch onderwijs - Coenradie: "helemaal prima"
Versterkte gebedsoproepen verbieden - Coenradie: "helemaal prima"
Geen herstelbetalingen voor slavernijverleden - Coenradie: "helemaal prima"
Invoering minimumstraffen - Coenradie: "helemaal prima"
Invoeren 'three strikes and you're out'-principe - Coenradie: "helemaal prima"
Internationale verdragen moderniseren - Coenradie: "helemaal prima"
Behoud nationale identiteit - Coenradie: "helemaal prima"
Migratie sterk beperken - Coenradie: "helemaal prima"
Grensbewaking intensiveren - Coenradie: "helemaal prima"
Minister voor overheidsefficiëntie à la DOGE - Coenradie: "helemaal prima" 
Gekozen burgemeesters - Coenradie: "helemaal prima"
Femicide hoog op de agenda - Coenradie: "helemaal prima"
Box 2 volledig afschaffen - Coenradie: "NEE NIET DOEN... ik bedoel: helemaal prima"

Het is een gevoel

Tags: ja21, coenradie, verkiezingsprogramma
@Dorbeck | 21-08-25 | 09:32 | 193 reacties

Reaguursels

