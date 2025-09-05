Oeps! Het verkiezingsprogramma van D66 is gepresenteerd en dat betekent dat we met aandacht en zorg bekijken wat die partij nou precies wil uitspoken met ons aller Democratie. Daar heeft D66 vanaf 1966 over nagedacht waardoor we weten dat ze daar nog weleens van mening veranderen. Dus als we het program lezen doen we dat terwijl we ons hartje vasthouden. D66 wil de Democratie nu eindelijk eens goed wassen, koesteren en verzorgen door bijvoorbeeld: migratiebeleid lekker door EU-bureaucraten te laten maken, meer toezicht op sociale media in te voeren, Democratisering binnen partijen in de wet vast te leggen (PVV verbieden), burger- en jongerenfora te organiseren waar alleen D66-Democaten op afkomen en dan hebben we nog het D66'ste D66-plan van allemaal: de Tweede Kamer uitbreiden naar 250 zetels. Meer politici, nóg meer. Ja daar heeft de Democratie wat aan, goed bedacht D66. Als we het zo lezen weten we één ding zeker en dat is dat de Democratie bij D66 niet in veilige handen is, ze mogen best van de Democratie houden, erover praten, die aaien en zelfs kort vasthouden en knuffelen, maar laat D66 nooit alleen met de Democratie, Dat Kan Níét, dus zet er altijd een ouder of voogd bij.