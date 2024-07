Noem ons ouderwets maar wij zijn er eigenlijk best voorstander van als tegenstanders een biertje met elkaar drinken. Het moet niet te klef worden, natuurlijk - we trekken de grens bij knuffelen. Volstrekt logisch dat Zihni Özdil ooit op de maoïstische brandstapel moest omdat hij zijn armen om het geschouderte van Sid Lukkassen vouwde; zoiets doe je niet in een gezonde maatschappij.

Hoe dan ook, in een iets minder verdeeld Amerika gingen Republikeinse houwdegen Bill O'Reilly en Democratische beroepsbespotter Jon Stewart graag bij elkaar langs. Inmiddels is het alweer zeven jaar geleden dat O'Reilly de bons kreeg bij Fox News en is Stewart na een jarenlange absentie terug bij (zijn) The Daily Show en dus pakken beide heren de draad weer op. Timing is goed; gesprek ook. Kumbaya, my lord, daar waren we even aan toe zeg. Voor de echte liefhebbers: Stewart heeft een podcast die The Weekly Show with Jon Stewart heet en daar leutert het duo nog een klein uur verder.