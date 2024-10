Het internet heeft ons opgezadeld met een boel finfluencers en andersoortige idioten, maar gelukkig hebben we er ook een paar mensen aan over gehouden die zo godsgruwelijk bedreven zijn in Redeneren™ dat het altijd een feest is om naar ze te luisteren, ook als je het helegaar niet met ze eens bent. Omdat de daadwerkelijke presidentskandidaten niet moedig en/of kundig genoeg zijn om de degens nog één laatste keer met elkaar te kruisen, pakken zwaargewichten Sam Harris (geen familie) en Ben Shapiro de handschoen op. Moeite: meer dan waard.

Trouwens. Over een week gaan we vanaf half tien live met een karrenvracht aan geweldige gasten. U kunt natuurlijk de NPO aanslingeren, of een van die godsonmogelijk vooringenomen Amerikaanse zenders, maar u kunt ook gewoon lekker bij ons kijken. Tot in de vroege uurtjes. Olv Tom Staal. Komt dat zien!