Kukeleku jongens en meisjes, the greatest show on earth staat op het punt om te beginnen. Kamala Harris en Donald Trump, voor het eerst rechtstreeks met elkaar in debat. Spektakeltijd! De geschiedenis ontvouwt zich op uw beeldscherm. In de meeste peilingen is het verschil te verwaarlozen, dus het zal nu moeten gebeuren (er staat vooralsnog geen vervolgdebat in de planning, al kan dat natuurlijk nog komen). Gerede kans op een gamechanger. Zelf kijken kan hier of hier , maar u kunt natuurlijk ook gewoon hier blijven en ons liveblog volgen. Het belooft hoe dan ook smullen te worden.

Update Kan iemand de jingle van de Champions League opzetten? We beginnen over vijf minuten.

Update Binnen gespannen gezichten, buiten een gespannen sfeertje: een boel Palestina-demonstranten op de been. Viel te verwachten.

Update Het geheel gaat 90 minuten duren. Net zo lang als een voetbalwedstrijd.

Update Daar zijn ze. Harris beent naar Trump toe, schudt hem de hand. Zag er best netjes uit, van beide kanten.

Update Harris spreekt als eerste. Ze beweegt veel met haar handen - net zoveel als Trump doorgaans.

Update Pluspuntje voor Harris: ze heeft het nu al beter gedaan dan Biden. Ere wie ere toekomt. De lat ligt niet bijster hoog, maar toch.

Update Harris gaat het voor de middenklasse doen, zegt ze. Trump komt met een taxcut voor de rijken. Grappig, altijd diezelfde dans: iedereen doet altijd alles voor de middenklasse in Amerika.

Update Trump: we hebben inflatie zoals maar weinig mensen dat ooit eerder hebben gezien. Dit was een ramp voor de middenklasse, maar voor elke klasse. Er kwamen ook nog eens miljoenen mensen bij. Ze namen banen in die nu worden gedaan door blacks and hispanics. Spottend glimlachje Harris.

Update Harris reageert: laten we het hebben over wat Trump ons naliet: de ergste werkeloosheid sinds the great depression, de ergste aanval op onze democratie sinds de burgeroorlog. Wat wij hebben gedaan was een grote wederopbouw. Wat Trump gaat doen vanavond, volgens Harris: leugens, namecalling.

Update Trump: Ik heb niets met Project 2025 te maken. Voor de duidelijkheid: dat zegt hij al maanden. Wel curieus: tientallen stafmedewerkers van hem schreven mee aan 2025, en het voorwoord is van JD Vance, 's mans VP-kandidaat.

Update Trump: We lieten een geweldige economie achter. Iedereen geeft me daar credits voor.

Update Harris kijkt naar Trump alsof hij knettergek is.

Update Trump is meestal de meester van het oogrollen, hoofdschudden en grijnzen als de ander spreekt. Harris kan op dat vlak met hem wedijveren. Dit is mooi spul.

Update Harris lijkt misschien net een C-acteur als ze over haar privéleven spreekt, dit kan ze wel.

Update Trump heeft het over hun beleid, zegt hij, want zij heeft geen beleid, behalve het beleid dat ze van hem steelt. Hij gaat haar een MAGA-pet opsturen. Noemt haar een marxist.

Update Oeh. Abortus.

Update Is Trump nou voor of tegen het 6 weken-verbod op Abortus? Trump: zij (onduidelijk wie, red.) hebben abortus in de negende maand.

Update Trump heeft het over Waltz. Slechte keuze voor het land. Waltz zou zeggen dat abortus in de negende maand prima is. En na de geboorte ook. Execution after birth, noemt Trump dat.

Update Trump wil dat individuele staten zelf beslissen. Niet helemaal duidelijk waarom dat voorrecht niet voor individuele vrouwen geldt. Presentator: er is geen staat waar baby's na de geboorte mogen worden geëxecuteerd. Harris: zei al dat Trump zou liegen.

Update Dit onderwerp is duidelijk Trumps achilleshiel. Vanuit Nederland vragen we ons af: waarom in godsnaam (de vraag stellen is hem beantwoorden, red.). Religieus gedoe. Harris krijgt de kans hem voor open doel in te tikken. Dat doet ze.

Update Trump: ze liegt dat ze barst (Harris zei dat hij een verbod op abortus in werking gaat zetten). Dat verbod komt er niet; het ligt bij individuele staten. Hij is zelf geen voorstander van een verbod op abortus, maar daar gaat het niet om.

Update Het doet Trump denken aan toen democraten zeiden dat ze de studieschuld van studenten zouden aflossen. Dat werd ook een ramp.

Update Presentator stelt Trump een vraag over JD Vance. Trump, geïrriteerd: het doet er niet toe wat JD Vance zegt. Begint weer over aflossen studieschulden.

Update Democraten hebben geprobeerd het frame van warrige oude man na de val van Biden op Trump te plakken. Je kan veel van hem zeggen, maar dat niet. Man is geen procentpunt minder scherp dan in 2016.

Update Trump vraagt aan Harris: ga je abortus toestaan in de zevende, achtste maand? Harris: come on.

Update GeenStijl expertoordeel: leukste en vooralsnog spannendste presidentsdebat sinds Obama vs McCain. Beide scherp.

Update Harris is niet de enige die met blikken kan doden, of in ieder geval, het probeert. Trump rolt met zijn ogen.

Update Harris begint over Trump die begint over Hannibal Lector. Hij heeft het over iedereen, zegt ze, maar <kijkt in camera> niet over jou. Stukje toneel ingestudeerd voor de mensen.

Update Mensen gaan niet naar haar rallies omdat ze niet leuk zijn. Ze moet mensen betalen om te komen. Mensen komen naar zijn bijeenkomsten. Want die zijn leuk. Mensen willen hun land terug.

Update The Donald begint over Springfield, waar immigranten honden en katten zouden eten van geboren Amerikanen. De Verenigde Staten gaan eindigen als Venezuela on steroids. Volgens de presentator kraamt Trump onzin uit. Trump zegt dat hij het op tv heeft gezien, dat honden en katten werden gegeten. Harris schiet in de lach en noemt haar tegenstander extreem.

Update Dit segment doet een beetje denken aan dat onderonsje met Biden over wie beter kon golfen. Met als voornaamste verschil dat Biden vanavond niet aanwezig is.

Update Waarom ontsloeg Trump zoveel mensen, wil Harris weten. Omdat ze hun werk niet goed deden, zegt Trump. Voegt eraan toe: waarom ontsloegen jullie nooit iemand? Kijk naar de economie, inflatie, Afghanistan. Waarom ontslaan jullie nooit iemand?

Update Nu vertelt Trump dat hij in 2020 heel veel stemmen heeft gekregen.