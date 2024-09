Het moet maar eens klaar zijn met dat othering. We leven in enorm verdeelde tijden, het midden is bezweken, alles is gepolariseerd. Links/rechts, Israël/Palestina, Democraat/Republikein, xr/bbb, Drake/Kendrick Lamar, Weghorst/Timbertjes, Erik van Muiswinkel/rede, Beatrice de Graaf/Hitlersnorretjes, Lekkerkerk/Vermeer, Mosterd/fatbikes. Zou het niet mooi zijn als we boven onszelf uitstijgen en het juk van onze tribale instincten voorgoed van ons afwerpen? Er is immers altijd meer dat ons verbindt dan ons verdeelt. Alleen samen krijgen we het virus onder controle. We are the world.

Dat gezegd hebbende: SPEEL ZE KAPOT, die stinkmoffen!!!1!!! Wir sind den Krieg nicht vergessen. Op de enkels maar.

Update Jaaaaaa 2' 1-0 Reijnders

Update 21' Geniale lange bal Gravenberch, Simons schiet in de handen van de doelduitser van dienst. Dit had 2-0 moeten zijn.

Update 38' 1-1. Bah. De Ligt is zo vriendelijk iedere tegenstander van een doelpunt te voorzien.

Update 43' Weten we zeker dat dit Matthijs de Ligt is en niet Perr Schuurs?

Update 44' Aké per brancard het veld af.

Update 45+3' 1-2.

Update 50' 2-2 Dumfries na geweldig voorwerk van Brobbey. Standbeeld voor Brobbey, staat aan de basis van beide goals.

Update Das gibt es doch nicht!