Miko Flohr, nee ouder, Marina Meeuw, nee die andere, Piet Lekkerkerk, ja die ja, heeft weer verschrikkelijk zitten twitteren over een Kamerlid en daar kunt u van alles van vinden en doe dat ook gerust, hoewel ergens iets van vinden een beetje slap is natuurlijk, dat kunnen we allemaal wel, de echte groten der aarde stappen gewoon naar de pliesie als ze iets op Twitter lezen wat ze niet bevalt, vooral als het over henzelf gaat natuurlijk. Burgers die politici zwart proberen te maken, in wat voor bananenrepubliek leven we nou helemaal, het lijkt goddomme Venezuela wel. Lock him up! Krankzinnig eigenlijk dat er nog geen taskforce onlinesmaad is, @minpres, zou je hier zsm werk van willen maken. Henk Vermeer, wij steunen je, en roepen collegapolitici op ook aangiftes te doen tot er geen Twitteraar meer over is maar alleen maar geile pornobotjes die de heel de dag welwillende emoticons in je dm kieperen en foto's van hun weliswaar niet echte maar wel verdomd geslaagde voorgevels. Hup, waar wacht je nog op, zet die D66-rechters maar eens aan het werk.