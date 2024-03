Daar Raymond de Roon zich ziek had gemeld en de rest van de 37-koppige fractie schijnbaar geen tijd heeft, doet de PVV donderdagavond niet mee met het debat De staat van de oorlog in Europa (imposante titel trouwens, het vorige grote Oekraïne-debat een jaar terug stond bescheidener op de agenda als de kwestie Nederlandse steun aan Oekraïne). Het ontbreken van de PVV is een tegenvaller voor de oppositie, het omstreden PvdAGroenLinks Kamerlid Kati ‘ Herzog unerwünscht ’ Piri besluit daarom haar pijlen op Gijs Tuinman (BBB, RMWO) te richten. Maar de gedecoreerde oorlogsheld heeft voor hetere vuren gestaan dan Hongaarse furie. Het kwartiertje in de Kamer laat goed zien hoe Piri in vage verdachtmakingen grossiert terwijl de BBB'er terecht kanttekeningen plaatst bij beleid dat hij nota bene steunt.

Tuinman wil Oekraïne helpen maar vindt draagvlak van de Nederlandse samenleving daarbij onontbeerlijk. BBB gaat akkoord met het tienjarige veiligheidsakkoord dat Nederland met Kiev gaat sluiten maar had liever gezien dat het kabinet dat éérst met de Kamer had besproken. Want zonder steun van de burger kun je dit soort beslissingen niet nemen, meent Tuinman. "Ik besef heel goed dat er in onze samenleving zorgen zijn. Ik heb dat hier in mijn stuk ook genoemd. Ik deel die zorgen. Laat ik het zo zeggen: ik volg de woorden die de SP hier uitspreekt, namelijk dat er zorgen zijn op het gebied van, plat gezegd, oorlogsretoriek, het op de trom slaan en een oorlogseconomie. Daar maak ik mij zorgen over. Wat ik denk, mevrouw Piri, is dat het belangrijk is dat je dit uiteindelijk vertaalt naar de samenleving, dat je de zorgen in de samenleving adresseert en dat je er uiteindelijk voor zorgt dat de steun voor Oekraïne op de lange termijn daadwerkelijk gegarandeerd blijft. Dat is de reden waarom ik nu politicus ben."

Piri reageert: "Met dat laatste ben ik het wel heel erg eens." (en dan komt de onvermijdelijke MAAR) "Te vaak heb ik gezien (-) dat er vanuit BBB juist twijfel gezaaid wordt. Dat zorgt er niet voor dat je de zorgen van mensen adresseert, maar dat je hier de solidariteit met Oekraïne ondermijnt." Daarmee doelt Piri onder meer op de boycot van Caroline van der Plas van het qua timing bizarre bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op 4 mei vorig jaar. Ook hekelt ze eerdere opmerkingen van Mona Keijzer cum suis over soberder opvang van Oekraïners, nadenken over hun terugkeer en de dubbele maat van Oekraïense dienstplichtigen in Nederland.

Een en ander laat zien hoe de beroepspolitica (ze begon begin deze eeuw als stagiaire van Frans Timmermans, LOL) niet schroomt met vage verdachtmakingen te strooien. Tuinman steunt het Oekraïne-beleid maar plaatst daar terecht enkele kanttekeningen bij. Maar zelfs dat mag niet van Pali Piri. Want álles moet volgens háár dichtgetikte voorwaarden geschieden en wie dat niet doet ondermijnt de boel. PvdAGroenLinks lijkt niet te beseffen dat onaangename mensen politiek noch maatschappelijk draagvlak krijgen, met Kati Piri win je de oorlog niet.