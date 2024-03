Nog meer weerstand tegen de komst van de Israëlische president Yitzhak Herzog. Na die 200 moskeeën is nu ook PvdAGroenLinks (toch al geen normale club) ontstemd dat Herzog zondag de vorst helpt bij het openen van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Timmerfrans' vrouw op Buitenlandse Zaken Kati Piri: "De regering had moeten inzien dat onder de huidige omstandigheden de aanwezigheid van president Herzog ONGEWENST is." DENK en Israëlische regeringsleiders en staatshoofden zijn ook altijd lachen. Stephan van Baarle wil nu Kuzu meets Bibi 2016 overtoepen. Na een tip van de erven van Dries van Agt heeft hij vandaag zijn aangekondigde Kamervragen af. Staat het kabinet er wel bij stil dat het ICJ Herzog expliciet beschuldigt van betrokkenheid bij genocide (reactie Herzog: mijn woorden zijn verdraaid) en dat hij daarom opgepakt kan worden?