Hoe dan. "Meer dan tweehonderd moskeeën, verenigd in het regionale samenwerkingsverband K7, roepen de koning op om komende zondag niet de Israëlische president Isaac Herzog te ontvangen. (...) Volgens K7 is Herzog "zeer omstreden" onder meer omdat hij eind 2023 de tekst "Ik vertrouw op je" schreef op een enorme granaat die afgevuurd werd op het dichtbevolkte Gaza, aldus de organisatie in een verklaring." Punt 1: best veel moskeeën zijn dat zeg, 'meer dan tweehonderd'. Punt 2: waar bemoeien die meer dan tweehonderd moskeeën zich eigenlijk mee? Sinds wanneer zouden religieuze instellingen iets te zeggen hebben over een staatshoofd dat een ander staatshoofd ontvangt? Punt 3: moskeeën die oproepen om een omstreden spreker niet uit te nodigen, serieus? Als je nooit meer omstreden sprekers uit mag nodigen kun je die hele moskeeënbusiness wel opdoeken naar wij dachten. Punt 4: Herzog is hier niet zomaar. Hij is hier voor de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. In het Nationaal Holocaustmuseum wordt de Holocaust herdacht. Tijdens de Holocaust werden heel veel Joden vermoord (nog meer dan op 7 oktober) en de nasleep daarvan hangt best een beetje boel veel samen met de stichting van de staat Israël. Bovendien heeft het Nationaal Holocaustmuseum nauw samengewerkt met allerlei Israëlische instellingen, die door Herzog worden vertegenwoordigd tijdens de opening. En punt 5: een Jood proberen te weren van de opening van een museum over de Holocaust, daar is een woord voor. Dat noem je: een gotspe.