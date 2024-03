Het is toch mooi om koning te zijn. Ja, soms staat u uw excuus aan te bieden voor een slavernijverleden waar u zelf niet aan meedeed en één keer per jaar moet u zich door een troonrede stotteren, maar de rest van de tijd kunt u heerlijk vullen met zonvakanties op de Wajer, après-skiën in Lech en guitige werkbezoekjes in de polder. Lekker oppervlakkige gesprekjes voeren in het veld met experts die hun belangrijke werk onderbreken om de troonzitter een jip-en-janneke-uitleg van hun functie te geven. Hebben we helemaal niets aan, want een ziekenhuis loopt echt niet beter als de kroon is langs geweest. Maar gelukkig loopt er altijd een fotograaf in de royale schaduw, zodat Willem-Alexanders riante salaris in ieder geval heerlijke Kim-Jong-Il-Looking-At-Things-achtige foto's oplevert. Is dat werk van hem toch nog ergens goed voor. Tijd voor een klein overzichtje van een paar weken koninklijk werk.