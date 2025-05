DAAR ZIJN WE WEER! Foto's via ANP - dossier hier - zelf superdebiele onderschriften verzinnen

En wie vissen we als eerste op uit de ANP Fotobank? Maar natuurlijk, het zijn Heilbert (links) en Patricia-Marie. Laatstgenoemde was in haar werkende leven bordeelcontroleur in Bretagne. Dan ging ze weer van Rennes naar Quimper naar Brest om bordelen sterren te geven: 1 ster voor slecht en 5 sterren voor een onvergetelijke ervaring. Haar man Heilbert trof ze ooit in een havenkroeg in Douarnenez, toen hij haar gloeiend van de brandewijn begeleidde naar haar hotel. Hij is nooit meer weggegaan.

Ook op het strand: drie generaties van de familie Leku. Links Kiki Leku, in het midden Coco Leku en helemaal rechts de kleinste, Kuke Leku. De laatste is de dochter van de kortstondige relatie van Kiki met oud-profvoetballer Ferry de Haan. Vrij snel na haar zwangerschap werd ze buitenspel gezet. Oma Coco Leku werkte vroeger als onderhoudsmonteur in de Warmbandwalserij bij TATA Staal. Maar ja, dat mag niet meer, wegens WOKE.

Wat is het een lieve jongen, Pim Smit. Hij schenkt zijn vriendinnetje Jasperina van Assen nog een lekkere Hapkin in. "Van Hapkin drinken worden alle grote meiden stoere kerels", aldus Pim. Hij weet nog goed, die ene keer, toen hij wel DRIE Hapkin op had gedronken. Zijn vrienden moesten hem naar huis fietsen, zo ellendig was hij. Een dag later was hij weer helemaal het mannetje. Het kan verkeren!