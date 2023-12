Hee kijk daar in dat blauwe vestje, heb je Smalbert-Jan de Vries. Smalbert-Jan heeft jarenlang gewerkt als voorman in de staalfabriek van Wijk, maar toen werd hij professioneel gigolo op de Kaaimaneilanden. Zijn bekendste klant was iemand van de vvd, maar hij heeft afgesproken daar nooit iets over te zeggen. Naast hem staan Mark Rutte en Klaas Dijkhoff te kijken naar het hoge water. Straks liggen ze weer met z'n allen zonder kleren naar de zonsondergang te kijken.

En wie hebben we daar, rechtsvooraan? Monique van Gagelendonk, de 47-jarige inkoopadviseur grond-, weg- en waterbouwsector, in haar vrije tijd kijkt ze graag naar onbehandelde stalena strekmetaalplaten. Urenlang kan ze naar die dingen kijken. Soms komt haar vriend Tjalbert ook langs, en voor ze het weten liggen ze weer naakt op de divan. Althans, zij ligt, Tjalbert tekent haar, zoals Leonardo di Caprio deed in Titanic.

Op de foto gaan Truus en Denise. Beste vriendinnen. En nu we het toch over kleren hebben, goh wat is het een wonder dat ze hier staan met hun kleren aan. Nou ja, verrassing, ze hebben geen kleren aan, want het is bodypaint. Degene die de foto maakt is Janita ten Broeke, zus van die leipo. Janita is de beroemde bodypaintster. Althans, dat denken we.