Hahaha. Influencer-sportschool bood uitgebuite schoonmakers 5000 euro zwijggeld

Beeld: Lola-Lily, Marie-Claire en Yara-Zoë aan de matchalatte in de Saints & Stars

We hebben veel lol met al die influencers, maar het meeste lol hebben we als ze ineens allemaal pseudo-spontane sorry-ich-habe-es-nicht-gewusst-video's moeten plaatsen. Daar was het 2 weken geleden tijd voor, toen bleek dat de ultraluxe sportschool en influencer-hotspot Saints & Stars in Amsterdam hun Indonesische en Filipijnse schoonmakers niet zo lief behandelde. Juist, een Dubai-achtige toko bleek te stoelen op Dubai-achtige slavenarbeid. Werkdagen van 17 uur, paspoorten afgenomen, verplicht met andere uitgebuiten in hetzelfde bed moeten slapen, behoorlijk pittig allemaal. Nu blijkt dat 5 Filipijnse schoonmakers eerder al een advocaat in de arm namen om een schadevergoeding te eisen nadat ze op staande voet waren ontslagen. Uit onderhandelingen met de sportschool kwam een schikkingsvoorstel van 5000 euro de neus, mits de schoonmakers een verklaring zouden ondertekenen waarin stond dat ze 'altijd goed behandeld waren' door Saints & Stars. ZWIJGGELD dus. Om de shitshow compleet te maken zeggen de ex-werknemers van plan te zijn een veel hogere schadevergoeding te zullen eisen via de rechter. Nice.

INCLUSIE!

@Zorro | 07-08-25 | 19:33 | 53 reacties

Reaguursels

