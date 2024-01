Dacht u nog even na een intensieve work-out aan uw eigen of andermans halter te sjorren in de sauna van uw sportschool terwijl u verdrinkt in elkaars ogen, mag dat ook al niet meer. De gyms zijn de cruisende paalpakkers zat en voeren steeds vaker maatregelen in tegen deze intieme momentjes tussen mannen die niet bang zijn om hun gevoelens te uiten. "Uit een rondgang van Het Parool (mirror) onder sportschoolhouders en -gebruikers blijkt dat meerdere Amsterdamse sportscholen de afgelopen twee jaar maatregelen hebben genomen tegen mannen die er erotische handelingen verrichten, ook wel ‘cruisen’ genoemd." Sauna's worden gesloten, zijn alleen nog toegankelijk met een reservering of worden door medewerkers vaker gecontroleerd op handkarrende bezoekers. Oftewel: onaangekondigde pikstreelcontroles in deze war on cruisen. Het is gedaan met hete afzwaaisessies in de saunastoom. Niet meer gewichtheffen na het gewichtheffen. Niet meer afsluiten met drie setjes van tien bij de buurman. Er mag ook niets meer in dit land.