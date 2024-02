Er is iets nieuws. GYMTIMIDATION. Het is zo echt dat we bijna in onze broek poepen van echtheid. "De sportschool kan een intimiderende plek zijn. Zeker beginners kan een onzeker gevoel bekruipen wanneer zij zich onder spierbundels en fitgirls begeven." En daar mocht Roelf Jan Duin dan een mooi lijvig stukje over tijpen. En dat terwijl juist uw reporter Mosterd ooit het slachtoffer van gymtimidatie is geworden. Hij had zich namelijk een proefabo van de oranje sportschool laten aanlullen, en toen ging-ie met iemand mee naar: een groepsles yoga. Dus terwijl Mosterd zich samen met 10 vrouwen in yogaleggings (⭐⭐⭐⭐⭐) de hondspositie aanmat hoorde hij uit de ruimte ernaast: KLOENK! KLOINK! KLANG! Dat waren dus van die zweterige Legoblokken van Turkse of Armeense persuasie die met oerkreten hun halters op de grond pleurden. Overmand door een gevoel van 'wat doe ik hier dáár moet ik staan' verliet Mosterd de zaal - om lekker bier te gaan drinken en nooit meer terug te keren in de sportschool. Nou ja en dat is dus GYMTIMIDATION. "Om in socialemediatermen te blijven: gymtimidation is real." Makkers, het zijn lachwekkende tijden. We gaan ff janken.