Al dagen wordt in de media gewaarschuwd voor terreurweer dat Alpenlanders de vakantie zuur zal maken. Vandaag is het dan eindelijk zover: NOODWEER!

Eerst moesten de Alpengangers zich nog zorgen maken om ijszomers met sneeuwstormen en skiën in zwembroek, maar nu zijn daar ineens de regendruppels des doods die centraal Europa teisteren. Duiding van Alpenweerman HIER. Maar niet alleen centraal Europa, ook in de periferie worden de pannetjes nat. En daar hebben met name de Belgen last van, wat we hilarisch zouden vinden, ware het niet dat onze eigen Max Verstappen - geboren in België - vanmiddag in dat land een race moet varen. Gelukkig wel voorzien van regenbanden. Welk land trouwens wel wat blusdruppels kan gebruiken: Turkije! Daar kampen ze met 50,5 graden en is het land verworden tot één grote brandende hel (wat het politiek gezien al was). We willen maar zeggen: zo slecht hebben wij het hier helemaal niet. Waag je deze zomer nou niet aan zo'n vreselijke kruistocht door de Alpen of een all-in resort in Bodrum, blijf lekker in het thuisland. Hier is het veilig, droog (ja hier en daar een druppel doei), bewolkt en met een graadje of 20 gewoon goed: toeven. Wij tellen onze zegeningen en genieten deze zondag van normaal weer in Nederland!