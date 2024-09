Salaam aleikum quasiserieuze weervrienden! Parasolletje mag vandaag definitief naar binnen. De Weber afgestoft & weer onder het afdakje. De houtvoorraad aangevuld en de schoorsteenveger gebeld. Maak de tuin winterklaar. Pas uw snelheid aan, ga niet met de trein, gooi de fatbike in de shredder, eet een boterham met kaas, drink een herfstbok. U kent het allemaal wel, vanaf vandaag is het HERFST. Wind, storm, regen, blaadjes, nat, wisselvallig en Code Geel. Veel plezier met acht maanden overleven, we spreken elkaar weer op 27 mei 2025 om 11.00 uur.