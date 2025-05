En als het niet klopt hebben we in ieder geval gelachen

Dag quasiserieuze weervrienden! Acht maanden geleden bij het krieken van de herfst spraken we af elkaar op 27 mei om 11.00 uur weer te spreken. Hier zijn we dan! En heel eerlijk, tot februari was het zacht en nat, daarna werd het vooral zonnig en droog. We hadden veel eerder uit die stormkelder kunnen komen. Nu wil het toeval dat de quasiserieuze kaartjesjomanda Marc Putto aan het einde van volgende week 30 graden+ op z'n kaartjes heeft staan. Dat moet dan alleen nog maar even kloppen, maar dat weten we pas volgende week. Tot dan!