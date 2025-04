Hebben we in 2017 al een topicje aan gewijd en in 2023 opnieuw want tijdens Koningsdag is het altijd mooi weer behalve op de dagen dat het niet mooi weer is. Dat zit zo: de broer van de vader van de neef van de grensrechter van het voetbalteam werkte bij de RBO en die vertelde weer dat iemand vertelde dat hij had gehoord dat de overheid gewoon regelt dat het tijdens Koningsdag altijd mooi weer is. Commerciële belangen enzo, en we willen natuurlijk niet dat de prinsesselijke parade door Doetinchem verandert in een wet t-shirt contest. China doet het ook altijd (bij de viering van de CP, bij de Olympische Spelen van 2008, enzovoorts). Het punt is: twee tot drie dagen vóór de dag waarop het lekker helder moet zijn regent het flink om wolken op te lossen, de boel uit de lucht te halen en iedereen helemaal knettergek te maken. Enfin.