There goes the neigbourhood! Ergens in september gaat Frankrijk Palestina erkennen als onafhankelijke staat. Franse diplomaten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas op de hoogte gesteld. Abbas bedankte Frankrijk voor de steun om het Palestijnse volk zelfbeschikking en een eigen onafhankelijke staat te geven. (RTL Nieuws). Puntje is alleen: waar komt die onafhankelijke staat P. dan? Israël says no, dus dat kan niet anders dan ergens in Frankrijk worden. Gezellig naar het naaktstrand van Gaza-Tropez, kopje soep halen in Khan-Menton, en zwaaien naar Monegask Max Al-Verstappen. Gratis bestuursadviesje: kan de BeNeLux ff contact opnemen met Egyptische grenshekkenbouwers?