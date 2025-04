Frankrijk kent als land een rijke traditie van extreem geweld en daar kwam afgelopen vrijdag maar weer een hoofdstuk bij. De 21-jarige Bosnische-Fransoos Olivier Hadzovic, geboren in Lyon, drong onder valse voorwendselen een moskee in het dorpje La Grand-Combe binnen met een mes en stak circa 40 keer in op de aldaar biddende Aboubakar Cissé, een 24-jarige man uit Mali. Hadzovic deed dit terwijl hij allerlei onvriendelijke dingen over de islam riep en maakte beelden van zijn slachtoffer terwijl die stierf. Vanmorgen gaf Hadzovic zichzelf na een korte klopjacht aan in Italië. Achterlijke en laffe moord door een levensgevaarlijke gek die nu onder het onzinkopje islamofobie wordt geschaard, terwijl hier nu juist duidelijk sprake is van moslimhaat.