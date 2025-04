De oorlog in Gaza is verschrikkelijk voor Nederlandse moslims, leren we. Na 7 oktober was het meteen raak. Zo vroeg CDA'er Boswijk op 12 oktober 2023 om onderzoek naar de steun voor Hamas in Nederland, en zoiets moeten we niet willen natuurlijk, dat is verschrikkelijk, omdat, nu ja, geen idee eigenlijk. Ook krijgen Nederlandse moslims vaak de vraag: Wat vind je van Hamas, terwijl volgens de stichting Meld Islamofobie een veel logischere vraag zou zijn: waarom is Hamas er?

Dan krijgt iemand van Meld Islamofobie het woord en vertelt over het ontstaan van haar stichting. "Na Charlie Hebdo wisten we wat er stond te gebeuren," zegt ze. "We wisten: er gaat verbale en fysieke agressie komen." (De echte slachtoffers van de moord op de redactie van Charlie Hebdo: Nederlandse moslims.) "We hadden toen het besef: als wij niet samen opstaan, dan zal niemand anders dat doen." (Hoe noem je zoiets in deze contreien - een Mohammedcomplex?) Tussendoor wordt voortdurend een qr-code getoond waarmee je aan de stichting kan doneren; de schoorsteen moet ook roken, natuurlijk.

In Pakhuis de Zwijger, een soort De Balie maar dan verschrikkelijk , werd een gloednieuw rapport gepresenteerd, getiteld Koloniale boomerang: Islamofobie & anti-Palestijns racisme in tijden van genocide. Het avondje zelf heet dan weer Islamofobie als wapen van het zionisme; bij binnenkomst worden we verwelkomd door een powerpoint-slide met '564 dagen Israelische (sic) genocide in Gaza...' erop. Zo'n interpretatie van de geschiedenis zou je cynisch kunnen noemen, maar niemand van de bonte verzameling Keffiyehs en hoofddoeken waarmee de zaal gevuld is lijkt er van op te kijken dat het jihadistische bloedbad dat Hamas op 7 oktober ontketende gemakshalve buiten beschouwing wordt gelaten.

Stichting Meld Islamofobie is ooit in het leven geroepen om, nu ja, melding te kunnen maken van islamofobie (of wat daarvoor door moet gaan), al is wat ze er de hele dag werkelijk uitvoeren onduidelijk. Er zijn rapporten over 2015 en 2019, en een document uit 2020 dat Zwartboek boerkaverbod heet, en daarna bleef het heel lang stil. Tot gisteravond.

Afijn, wat voor zich spreekt hoeft niet benadrukt of benoemd te worden, het spreekt per slot van rekening voor zich.

Zo'n topic zou je kunnen beginnen met de disclaimer dat discriminatie en racisme inderdaad erg zijn, maar ja, waarom eigenlijk, we zijn ook tegen pedofilie, kindersterfte, kinderarbeid, Vladimir Poetin, verkrachting, huiselijk geweld, het oeuvre van rapper Snelle, atoomoorlog, en tegen Özcan Akyol, niet eens zozeer om de hele domme columns en hele slechte boeken die hij schrijft, maar om zijn karakter, lekker op Prometheus-borrels op luide toon aan Mai vertellen wie er allemaal niets kan en meteen ontslagen moet worden, in het bijzijn van die mensen zelf, op gehoorsafstand, zodat ze zich maximaal vernederd voelen.

Ja, nee, precies. Het is onbeschoft om moslims de gelegenheid te bieden hun afschuw over 7 oktober uit te spreken, in plaats daarvan kun je veel beter proberen te achterhalen wat de mensen die met een geweer op stap gingen om baby's te vermoorden en vrouwen te verkrachten eigenlijk dwarszat. Kinderachtig ook om niet op z'n minst te proberen begrip te kweken voor hun situatie. (Alsof jihadisme het enige logische eindpunt is van de inderdaad deprimerende situatie aldaar. Is het trouwens makkelijk om een stageplek te vinden in Gaza? Schijnt ook veel te schelen.)

Hé, daar zullen we GeenStijl hebben! Worden we toch maar mooi genoemd, als plek waar islamofobie geproduceerd wordt nog wel. Zelf denken we dat IS voor iets meer islamofobie heeft gezorgd dan GS, maar goed, dat is ook maar een mening natuurlijk.

Over naar de meldingen. 272 hebben ze er gekregen sinds 7 oktober, waarvan ongeveer eenderde is geregistreerd als 'Anti-Palestijns', en er dus eigenlijk maar 180 over islamofobie gaan. (Weet u waar er in 2024 alleen al ruim twee keer zoveel meldingen van waren?)