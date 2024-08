Stukje opinie in Trouw - sociaal-maatschappelijk gebabbel dat niet álle Syriërs aanslagplegers zijn - met daarin de hysterische zin: "Tegelijkertijd moeten we beseffen dat de islam niets te maken heeft met deze gruwelijke terroristische daad en dat zulke daden op geen enkele manier voortvloeien uit de islam."

Zoals de islamitische aanslagen in Madrid niets te maken hebben met de islam, zoals de islamitische zelfmoordaanslagen in Londen niks te maken hebben met de islam, zoals de islamitische aanslagen in Parijs niks te maken hebben met de islam, Bataclan heeft niks te maken met de islam precies zoals die aanslag op de tekenaars van Charlie Hebdo die door strijders van de islam uit het leven werden gekegeld niks te maken heeft met de islam, zoals de vrachtwagen die over de boulevard van Nice ploegde niks te maken heeft met de islam, en de aanslagen bij het concert van Ariana Grande niks te maken hebben met de islam en de bomaanslag in Istanboel niks te maken heeft met de islam en de aanslagen in Brussel niks te maken hebben met de islam en Berlijn en Londen en Stockholm en Parijs en Barcelona en Oslo en Wenen en al die 'eenzame wolven' in Den Haag en Amsterdam en waar dan ook ter wereld, NOOIT HEEFT HET TE MAKEN MET DE ISLAM. Het is gewoon HEEL ERG TOEVALLIG dat er ALTIJD iemand is die 'allahu akbar' roept als het bloed de paal raakt, maar met de islam heeft het verder: HELEMAAL NIKS. te maken. Immers: de islam is de religie van de vrede! Snap dat dan.