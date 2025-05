Het ministerie van Onderwijs heeft aan negen islamitische basisscholen goedkeuring verleend voor financiering (hoeft niet voor bewaking gebruikt te worden zoals bij Joodse scholen) en om vanaf augustus 2026 de deuren te openen, zo meldt Trouw. Dat is het hoogste aantal OOIT! En dat moet allemaal maar kunnen in dit open en vrije mutliculti-land en dan zijn er misschien wel bezwaren van gemeenten, maar die slaan geen kreuk in een djellaba of hoofddoekje: "De gemeente Groningen bijvoorbeeld. Eind vorig jaar bleek dat zij vreest dat de komst van de eerste islamitische school in de stad leidt tot segregatie, omdat die kinderen met een migratieachtergrond zou kunnen wegtrekken van de gemengde scholen waar ze nu zitten. De nieuwe school voldoet echter aan alle wettelijke eisen, en mag daarom van start gaan."

De islamitische Concorde raast met flinke knallen door de Nederlandse tolerantiebarrière: het gaat rap met de islamisering en daarmee de segregatie, en dat is nogal een probleem gezien de vijandigheid die de islam telkens weer jegens onze cultuur tentoonspreidt. Tel daarbij op dat de orthodoxie binnen de islam zelf terrein wint, het aantal islamitische basisscholen in Nederland al jaren stijgt, het aantal moslims in Nederland al jaren stijgt en dat islamitische scholen er doorgaans geen ene moer van bakken en kinderen verachtelijk lesmateriaal voorgeschoteld krijgen; en ja dan heb je dus een: probleem. Gelukkig gaat onze rechtse regering dat probleem oplossen. Wij hebben Faber! In 2088, als er alleen nog maar islamitische basisscholen zijn, is die oplossing vast gevonden.