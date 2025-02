De Joodse school Cheider is bedreigd door een mijnheer. In gebrekkig Nederlands mailde hij: "Ten onrechte wat er gebeurd in Gaza (...) Ga ik drie kinderen dood schieten van jullie school (...) Ik ben al een tijdje aan het observeren. Het is genoeg. Jullie gaan met bloed betalen." De terreurdaden van Hamas zijn namelijk de schuld van Joodse kindertjes in Nederland. De politie heeft een 31-jarige knakker die 'zich in Turkije begeeft' op de korrel - over zijn nationaliteit doet men 'in dit stadium van het onderzoek geen mededelingen'. In ons gezellige en tolerante Nederland is lesgeven op een Joodse school hoe dan ook een opdracht: Cheider wordt al jaren zwaar beveiligd met camera's, hekken, stalen deuren, beveiligers, politieposten, enzovoorts. Mensen, het is vijf voor twaalf. Niet in Nederland, maar in Europa.