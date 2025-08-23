LOL. D66-lijstduwer Sandra Phlippen ook beschikbaar voor andere partijen als MinFin
Professor doctor Phlippen
Voor de duidelijkheid: econoom Sandra Phlippen neemt even twee maanden pauze van haar baantje als hoofdeconoom van ABN-Amro (las u vorige week op GeenStijl, en deze week al in het FD) omdat ze op de lijst staat voor D66, maar als ze gekozen wordt wil ze niet de Kamer in voor D66, al wil ze wel namens D66 minister van Financiën worden, ook "misschien wel" namens een andere partij trouwens, en over twee maanden is ze weer terug als gezicht van ABN Amro, dat u niet moet verwarren met D66, of met een andere partij waar Sandra Phlippen "misschien wel" mee praat als ze minister van Financiën kan worden. Maar Sandra Phlippen hoopt natuurlijk vooral dat u op ABN Amro stemt of een rekening opent bij D66. Helder!
Zeg maar een 'ik word genoemd' fuik
