Na 15 jaar weigeren zei Jan Peter Balkenende dan eindelijk een interview toe met het AD omdat Elodie Verweij zo lief keek. ZELDZAAM interview (vorige week nog een zeldzaam interview in Het Financieel Dagblad maar oké) dus met onze ex-premier, die we eigenlijk alleen nog maar kennen als Verstappen-fan. Maar tegenover Elodie Verweij, bekend van hysterie, loopt hij compleet leeg en zegt JP dingen waarvan ze in Japan direct angstig worden, zo hard slaan zijn truthbombs en uitspraken in. We nemen u hieronder even rustig mee in een aantal van zijn boutades, openbaringen en ontzagwekkende inzichten.

Over de moord op Fortuyn: "De moord op Pim was afschuwelijk." Laat dat even op u inwerken.

Wat vindt hij van de gedoogconstructie met de PVV van Rutte-I: "Ik heb me daar nooit over uitgelaten en dat doe ik nu ook niet."

Hoe Henri Bontenbal het doet: Wat Bontenbal doet is 'fenomenaal'. En wij maar denken dat-ie een wanprestatie leverde met die winst van 13 zetels.

Hoe kijkt JP naar de totstandkoming van het kabinet-Schoof (opletten): "Het was bijzonder zoals het kabinet tot stand kwam... buitengewoon boeiend, maar ook kwetsbaar! Je hebt nu toch een flink probleem in Nederland met al die verkiezingen en kabinetsformaties... We hebben rust en stabiliteit nodig." Inzichten, mensen, inzichten. Politieke inzichten bovendien.

Of Jetten het vertrouwen in de politiek kan herstellen: "Het zal moeten blijken." Dat is dus EXACT wat wij ook denken.

Hoe kijkt Jan Peter naar een minderheidskabinet: "De Nederlandse situatie is complex." Maar: het is 'denkbaar'. Zo, snapt iedereen meteen waarom hij het zo lang volhield in Den Haag.

Tot slot een kerstwens van Jan Peter hemzelf: "Wees altijd respectvol voor elkaar. Dat helpt." Wat mooi, wat respectvol ook, wat fatsoenlijk, zouden sommigen zeggen. Dat hebben we nou nodig met de kerstdagen, een gezonde dosis ouderwets respect en geen gedoe over kalkoenen en wijn die kurk is. Neem dat nou toch mee naar de kersttafel bij uw (schoon)familie. Dat de goede Jan Peter daar zijn zwijg-streak nou helemaal voor moet verbreken.

Nog een openbaring dan als bonus. Jan Peter belde als premier elke dag zijn lieve moedertje (95 jaar en still going strong). En als we met zulk zoet nieuws de kerst niet doorkomen weten wij het ook niet meer. We gaan meteen onze moedertjes bellen om ze dit interview aan te raden, dat zullen ze hartstikke leuk vinden voor tussen de woordzoekers en sudoku's door.