AD begint War on Politiehond

DISCUSSIE

politiehond slaat met open bek Palestina-demonstratie gade

Zo doen ze dat in het AD, onder het mom van 'discussie' worden de geesten rijp gemaakt voor het einde van machtig bijtwapen: de politiehond. Nee, het wordt nog niet expliciet neergepend maar o wat is De Ingeslagen Weg met woorden als 'dierenwelzijn' duidelijk. De politiehond is geweldig, de politiehond is uw dierlijke vriend in het blauw en hapt af en toe een stuk vlees uit een demonstrantenarm, en dat vindt de politiehond zelf juist precíés dierenwelzijn. Alleen kunnen we de Kommissar Rex in kwestie daar wel naar vragen wel vragen, antwoord blijft hij ons verschuldigd. Dus wordt het voor onze hondenvrienden ingevuld door programmamanager PIKO van de dierenbescherming: "Je hebt een dier dat je inzet, maar je kunt je afvragen: is dit ook ideaal voor het dier? Het gaat om een wezen met gevoel en eigenwaarde." 

Zijn wij, mensen, niet ook slechts wezens met gevoel en eigenwaarde? Zoals het in een mensenleven weleens misgaat, zo hebben die vierbenige drugsneusjes soms ook gewoon pech als ze worden gewurgd, vermoord of baardhaar in de bek krijgen tijdens hun werk. Geef je ze dan maar een kantoorbaan? En de hondengeleiders zeker weer bekeuringen uitschrijven aan de Pietlutlaan in Dalfsen? Bovendien, hoeveel politiehonden zitten er nou thuis onder een dekentje in hun mand met een kop verse muntthee en een burn-out? Nou dan.

Denk ook aan de content die we zouden missen

Tags: politiehond, dierenwelzijn, hond, ad
16-02-26 | 10:30

