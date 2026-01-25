Ja geen idee of jullie het weleens met blote vuisten tegen een politiehond hebben opgenomen maar wij gaan eerlijk gezegd nog liever naar een dagvullende bijeenkomst van de Vakbond voor Dieren dan te boksen met een beest dat Diensthond Djayro heet. Sterker: we laten ons nog liever onverdoofd besnijden met een Leifheit Proline multifunctionele torenrasp. Hoe dan ook, vannacht ging de Rotterdamse politie ergens buurten na een melding van geluidsoverlast, tot ongenoegen van een onder de streep toch tamelijk dappere knul, die in opstand kwam. "Diensthond Djayro werd ingezet om de verdachte onder controle te krijgen. De verdachte probeerde diensthond Djayro te wurgen en liet hem niet los. Hierop werd er opnieuw geweld gebruikt." Ja jongen in Amerika was je toch al gauw 648 keer door je kop geschoten, maar goed, gelukkig is dit: Nederland. Diensthond Djayro maakt het overigens goed; een kwartier na zijn bezoek hervatten de geluidsoverlastgevers hun herrie en volgden er alsnog vijf arrestaties.