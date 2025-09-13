HO WACHT HO. Gevonden schedel niet van door wolf aangevallen hond Daisy, maar van een das
RIP die das
Op de foto: wel Daisy, niet de das
Opvallende ontwikkeling in de zoektocht naar Daisy, de hond die vorige week werd aangevallen door een wolf op de Renderklippen bij Heerde. De schedel die afgelopen dinsdag werd aangetroffen is namelijk niet van Daisy, maar van een das. Die das is dus dood, maar Daisy misschien niet. "Nu blijkt die conclusie onjuist. Onder meer een dierenarts uit Vaassen en ecologen van de provincie Gelderland stelden vast dat de schedel niet van een hond, maar van een das afkomstig is. “We worden heen en weer geslingerd tussen hoop en rouw”, schrijft de kudde." De zoekacties zijn weer opgestart. "Hoewel ze niet echt meer weten waar ze nog niet zijn geweest, geven ze niet op. Ze stoppen pas als er 100% bewijs is geleverd dat Daisy is gevonden, dood of levend en er een eind komt aan de knellende onzekerheid."
