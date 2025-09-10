achtergrond

Door wolf aangevallen hond Daisy dood gevonden, hondenprotest bij gemeentehuis Epe

BEZORGDE BAASJES, VERENIGT U.

Kudtzooi. De door een wolf gegrepen Border Collie Daisy van schaapsherder Lammert Niesing uit Epe is dood. Na 6 dagen zoeken is een schedel teruggevonden die hoogst waarschijnlijk van Daisy is. 'We zijn er kapot van. Ongelooflijk. Onze lieve, dappere Daisy heeft haar onbevangenheid en wil om de kudde de beschermen moeten bekopen met haar leven', aldus de herder op Facebook. De vondst zet nog eens extra kracht bij het al eerder aangekondigde protest bij het gemeentehuis in Epe hedenochtend. Daar staat een grote groep boze viervoeterbezitters die klaar is met de passieve houding van het lokale bestuur. Het plan was om massaal de hond uit te laten in de hal van het gemeentehuis, maar het is nog onduidelijk of dit gelukt is. Er zijn tevens nog geen vernielingen of andere ongeregeldheden gemeld, slechts een aantal Fikkies.

RIP

Tags: wolf, veluwe, epe
@Zorro | 10-09-25 | 12:01 | 273 reacties

