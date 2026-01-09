achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Ook laatste Vrije Vrouwenmagazine geannexeerd door België

Opzij, maak plaats

Nieuwe stap in de totaalbelgificatie van het Nederlandse medialandschap. De knakkers van DPG hebben wat subsidiefrieten & belastingcoke opgeofferd aan de LINDA, zeg maar de Libelle voor vrouwen die weinig tot geen last hebben van de overgang. Sjon de Mols zusje Linda had in 2017 nog een oplage van 230k+ en daar zijn er nu nog 130k van over. Nog steeds heel veel natuurlijk, en nu kunnen ze lekker volstrekt inwisselbare algroritmevretende klikbeetstukjes van elkaar overpennen over het monteren van autobanden met het M+S-symbool in Turnhout en welke zalf van Bepanthen precies helpt tegen schrale wangen, en waar in Antwerpen je het kan kopen. Nu is er potverdriedubbeltjes nóg maar een OERHOLLANDSE mediatitel waar vrouwen zich écht thuis voelen: deze.

Van Thillo:

Tags: linda, media, dpg
@Mosterd | 09-01-26 | 14:59 | 94 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

We gaan: op zoek naar positief Pride nieuws

Het feest moet nog beginnen maar hier zijn de voorbeschouwingen

@Dorbeck | 02-08-25 | 10:15 | 478 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.