Ook laatste Vrije Vrouwenmagazine geannexeerd door België
Opzij, maak plaats
Nieuwe stap in de totaalbelgificatie van het Nederlandse medialandschap. De knakkers van DPG hebben wat subsidiefrieten & belastingcoke opgeofferd aan de LINDA, zeg maar de Libelle voor vrouwen die weinig tot geen last hebben van de overgang. Sjon de Mols zusje Linda had in 2017 nog een oplage van 230k+ en daar zijn er nu nog 130k van over. Nog steeds heel veel natuurlijk, en nu kunnen ze lekker volstrekt inwisselbare algroritmevretende klikbeetstukjes van elkaar overpennen over het monteren van autobanden met het M+S-symbool in Turnhout en welke zalf van Bepanthen precies helpt tegen schrale wangen, en waar in Antwerpen je het kan kopen. Nu is er potverdriedubbeltjes nóg maar een OERHOLLANDSE mediatitel waar vrouwen zich écht thuis voelen: deze.
Van Thillo:
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
RTL: van tokkietreurbuis naar woke campingzender
Soep van de Week (er volgt nog een Stamcafé, red.)
We gaan: op zoek naar positief Pride nieuws
Het feest moet nog beginnen maar hier zijn de voorbeschouwingen
Wat prachtig wat mooi wat hemels: SBS6 komt met nieuw programma en het heet PRIJZENJACHT
En het is supervernieuwend en superorigineel
Lubach een soort De Avondshow met Arjen Lubach maar dan nog minder leuk AMIRITE
Opvolger Jack Spijkerman eindelijk bekend