Nieuwe stap in de totaalbelgificatie van het Nederlandse medialandschap. De knakkers van DPG hebben wat subsidiefrieten & belastingcoke opgeofferd aan de LINDA, zeg maar de Libelle voor vrouwen die weinig tot geen last hebben van de overgang. Sjon de Mols zusje Linda had in 2017 nog een oplage van 230k+ en daar zijn er nu nog 130k van over. Nog steeds heel veel natuurlijk, en nu kunnen ze lekker volstrekt inwisselbare algroritmevretende klikbeetstukjes van elkaar overpennen over het monteren van autobanden met het M+S-symbool in Turnhout en welke zalf van Bepanthen precies helpt tegen schrale wangen, en waar in Antwerpen je het kan kopen. Nu is er potverdriedubbeltjes nóg maar een OERHOLLANDSE mediatitel waar vrouwen zich écht thuis voelen: deze.