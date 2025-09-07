achtergrond

Tijdschrift Linda (van Linda de Mol, van Jeroen Rietbergen) start petitie tegen vrouwengeweld

Tsja

Een petitie is natuurlijk vooral een zalfje voor de ziel - neem nou al die rare petities waar professioneel petitietiep Claudia de Breij haar handtekening onder heeft gefrommeld, zoals de petitie dat Matthijs van Nieuwkerk tóch op tv moest blijven, en dan weet je het wel - maar als je denkt dat een petitie echt helpt: vooral tekenen! Nu begint het magazine Linda (bekend van Linda de Mol) een petitie tegen vrouwengeweld en daarvan loopt het mondje wel vol met hypocrietenkots. Linda de Mol is (nog steeds) de vrouw van Jeroen Rietbergen tegen wie NEGENTIEN VROUWEN melding deden van grensoverschrijdend gedrag, variërend van het ongevraagd sturen van een foto van zijn piemeltje tot het dreigen van het bespringen van vrouwen tot het opdringerig vragen of hij effe mag voelen tot het aan minderjarige vrouwen vragen hoe ze zich daar beneden hebben geschoren. Geen fysiek geweld, wél emotioneel geweld, zeker in de machtspositie waarin hij zich bevond. Jeroen Rietbergen is een emotioneel gewelddadige eikel. Maar dat vond Linda de Mol helemaal niet erg, kom maar weer lekker in mijn armen Jeroen Rietbergen, laten we kussen en knuffelen, het is vergeven en vergeten en nu starten we met ons blaadje een petitie tegen vrouwengeweld. Dat de petitie van Linda ook 'seksuele intimidatie' adresseert maakt het wel extra wrang. CONCLUSIE. Ja, vrouwen moeten veilig kunnen zijn, altijd en overal. Maar ja, LINDA.

Tags: linda, vrouwengeweld, petitie
@Mosterd | 07-09-25 | 16:30 | 93 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

