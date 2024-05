Even hè. Dan verzamelen 450 van 's lands meest scherpzinnige, onderlegde en doortastende denkers zich in een petitie. En niet ÉÉN (1) van hen die denkt; hey die "35.000 Palestijnse burgers die sinds 7 oktober door Israël zijn gedood", we weten zeker dat dit aantal klopt voordat we de petitie aan Rutte overhandigen toch?

Want: dat klopt dus niet. Het totale Gazaanse dodental ligt volgens Hamas' Ministerie van Volksgezondheid inderdaad rond de 35.000. Maar zoals genoegzaam bekend heeft dat Hamas-ministerie nooit een onderscheid aangebracht tussen Hamas/Islamic Jihad-strijders en de Gazaanse burgerbevolking.

Het schijnt dat goede schrijvers bovenal lezers zijn, dus jongens, lees even mee.

De oorspronkelijke, gecombineerde strijdmacht van Hamas en Islamic Jihad betrof tussen de 30.000 en 40.000 troepen. 18 van de 24 Hamas-bataljons zijn uitgeschakeld, de restanten bevinden zich in Rafah en af en toe hergroepeert een cel zich in het centrum of Noorden.

Bij het uitschakelen van deze bataljons zegt de IDF dat het rond half april "minstens 14.000 Hamas- en Islamic Jihad strijders gedood" had - een aantal dat geloofwaardig correspondeert met het aantoonbare aantal uitgeschakelde Hamas-bataljons. Mocht dit aantal inderdaad kloppen, dan is er dus sprake van een volkomen ongekend laag militant/burgerratio van 1.38, en al helemaal in een dichtstedelijke context waar Hamas ingetunneld in burgerkleding vanuit burgerinfrastructuur vecht.

En die onderstaande bewering dat Rafah "de laatste safe zone in Gaza" is, is ook gewoon niet waar. De evacuatieplannen voor Rafahs burgerbevolking richting humanitaire zones waren half februari al openbaar. En vorige week evacueerde de IDF in slechts vijf dagen 300.000 burgers naar die humanitaire zones.

Kluun, in de Champions League van het petitioneren hadden we beter van je verwacht.

Naschrift 12:49 - Dat 'schrijvers' deze systeemfout zelf niet doorhadden omdat het voor hen gewoon een schoolreisje per mail is, soit. Maar waarom wijst NU.nl hier niet op? Het Parool citeert de foutieve zin uit de petitie zelfs letterlijk en NIEMAND denkt; hey, dat klopt niet.

Naschrift 13:44 - 'Zelfs' de 424 fte van de NOS-nieuwsredactie citeren gewoon onweersproken "de 35.000 Palestijnse burgers die sinds 7 oktober door Israël zijn gedood".