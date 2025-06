Ja mensen het wordt nog een taai borreltje voor iedereen die zich 's avonds weer mijmerend over de eigen morele zuiverheid zachtjes in slaap trekt. We hadden al het gedoe rond de Zwarte Cross (eigendom van durfinvesteerder KKR) en nu komen ook de schrijvers van VBK in opstand. Immers, ook VBK is via een omweg eigendom van KKR, en KKR investeert ook in defensiebedrijven die leveren aan Israël. Dan hebben we het over Adriaan van Narcist, Malou Holshuijsen, Frida Nogwat en meer lui die met volledige stilistische inwisselbaarheid extreem duffe braveborstenbibliotheekboeken toevoegen aan de lange lijst literair correcte CRACK die die natuurwijnintellectuelen tegenwoordig uitbraken. Het is wellicht lastig te begrijpen dat een uitgever een commercieel bedrijf is als jij met opgestoken hand naar het Letterenfonds kan hobbelen voor de volgende subsidie lalalala geld, maar wat het zo extreem vermoeiend maakt is die ideologische homogeniteit en daarmee totale inwisselbaarheid van al die flauwe types. Een grote jankende bende van sociaal-cultureel conformisme. Allemaal op de bres springen voor Het Juiste met deugen en maatschappelijke kontkruiperij als de verplichte moraal. Echt lui, ons literatuurlandschap is nog tien keer kutter dan ons muzieklandschap, maar nu we toch bezig zijn: Batavus-fietsen, Praxis-bouwmarkten, Roompot-vakanties, Blue Band-boter, pakjes Wicky voor als je weer met je rode trui tegen de Joden staat te blèren, Hans Anders-brillen om door de bomen het Jodenbos niet meer te zien EN GA ZO MAAR DOOR

Update - Oooo nee niet ook Freek de Jonge!!!!