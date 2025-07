Dat Tomorrowland niet per se een plek is waar wij levend gevonden zouden willen worden betekent natuurlijk ook weer niet dat de hele zooi in de fik mag. Best heftige beelden vanuit België, waar het festival (dat sinds 2005 gehouden wordt) komend weekend van start zou gaan. Nu hebben wij nog nooit een festival georganiseerd of een hoofdpodium vervangen maar de kans dat het geheel op die termijn doorgang vindt lijkt ons niet supergroot. Hopelijk is iedereen die daar aan het werk was oké - er zouden momenteel ongeveer duizend mensen op het terrein zijn. Meer beeld na de breek.

Update 19:04 Vuur breidt zich nog steeds uit, ook nog steeds veel knallen, maar vooralsnog geen gewonden.

Update 19:33 Een op het terrein aanwezige bron signaleert dat het einde van de brand in zicht is.

Update 19:37 Volgens een bron ter plaatse gaan er op het terrein geruchten over een dode. Kunnen we nog niet ontkrachten of bevestigen; snel meer.

Update 20:36 We kunnen het inmiddels goddank ontkrachten: geen slachtoffers.

Update 20:41 Festival gaat ondanks alles gewoon door.