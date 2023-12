Er gaat ongetwijfeld veel goed in het land, maar we kunnen even geen voorbeeld noemen na het zien van bovenstaande video. Wat een enorme puinhoop vol misverstanden en algehele onkunde. Een brandweerwagen die zich met spoed door een kudde metalen schapen op de A1 probeert te wurmen, terwijl de helft van de automobilisten de vluchtstrook vrijhoudt en de andere helft een Rettungsgasse tracht te creëren, waardoor geen van beide lukt. Brandweermannen zien zich genoodzaakt uit te stappen en handmatig een pad door deze blikken zee te Mozessesen, terwijl een paar honderd meter verderop twee zwaargewonde ouders op hulp wachten nadat een spookrijder hun twee kinderen uit het leven ramde. Kom op Nederland, dit moet beter. Laten we beginnen met de verbranding van de rijbewijzen van al die vluchtstrookzitters en dan werken we vanuit daar verder.