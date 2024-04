Suraj Ajodhia reed met een rotgang een complete familie dood: Junior (36) dood, Dende (35) dood, Lala (7) dood. U ziet aan de foto al: dat ging niet met 80 km/h. De met 'niet superintelligente hersens' geboren Suraj reed namelijk 'tussen de 150 en 181 kilometer per uur'. Hij knalde door rood en had ook nog eens gezopen, maar die fles drank in de auto lag daar zogenaamd toevallig. "Naar eigen zeggen dronk A. maximaal eens per twee maanden, en dan een glas of twee. 'Ik heb altijd colablikjes en flesjes ijsthee in de auto', verklaarde hij toen er naar de fles in de auto werd gevraagd. 'Nu lag er toevallig een fles alcohol'." Toevallig! En bovendien: "Ik herken mezelf echt niet in een verschrikkelijke man die dit opzettelijk zou doen." Nee. Nou. Iets met een Bokaal enzo. Strafeis volgt.

UPDATE - Eis van de OvJ: 12 jaar cel en 10 jaar ontzegging rijbevoegdheid