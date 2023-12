Na ampel beraad met de Verkeersredactie heeft de afdeling Prijsuitreikingen van GeenStijl besloten dat de Casper van Wijngaarden Cup 2023 in het bezit komt van... TOM DE GRAAUW! Gefeliciteerd Tom! De Casper van Wijngaarden Cup wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die het veroorzaken van een vreselijk verkeersongeluk combineert met onhebbelijkheid, zoals recidive, het spelen van de vermoorde onschuld, de schuld bij anderen neerleggen, de rechter betichten van partijdigheid of, in het geval van naamgever Casper van Wijngaarden, zelfs de schuld in de schoenen van een overleden slachtoffer schuiven. 2023 was weer een spannend jaar, want Mohamed Tahroucht en Julian Rus wilden ook heel graag winnen, maar zij komen niet verder dan het podium. Tom de Graauw rijdt mensen dood met de eer: hij vlamde met 250 km/h een compleet gezin dood, had al meerdere overtredingen op zijn naam staan, filmde zijn moord, was dronken, had drugs op, had al tientallen autoracefilmpjes op zijn telefoon staan, maar volgens z'n advocaat had-ie (1 seconde voor het ongeval) nog wel even geremd. Heel knap. De wisselbeker kan hij mooi op het nachtkastje van zijn cel zetten, want meneer heeft liefst tien jaar gevangenisstraf gekregen. Geluk bij een ongeluk!