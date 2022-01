Weet nog dat mijn instructeur het daar een keer over had toen ik een jaar of zeven geleden examen deed. Een jongen die zich netjes aan de regels had gehouden, goed gereden, dus kreeg (motor)rijbewijs. Een week later reed hij ver boven de snelheidslimiet, verloor de controle over zijn stuur en kwam om.

Als ze zich bij hun examen netjes aan de regels houden, is er niet zo veel aan te doen. Alles wat je kan testen is of ze zich aan de regels *kunnen* houden, niet of ze dat ook zullen *doen*.