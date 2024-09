Toch een soort van mooi nieuws: totale loser en ex-Heraclied Rai Vloet heeft besloten zijn hoger beroep in de zaak rond het in dronken toestand doodrijden van een 4-jarig kind in te trekken. Daarmee blijft de uitspraak van 2,5 jaar cel staan. Waar hij aanvankelijk 'sportieve avonturen' aanging in Kazachstan en Rusland, is Vloet inmiddels clubloos en naar verluidt zelfs weer woonachtig in Nederland. Hij heeft herhaaldelijk gezegd zijn straf gewoon uit te zullen zitten en het feit dat zoiets bij prominente delinquenten tegenwoordig nog maar de vraag is (Quincy Promes naar Dubai, Ali B. naar Marokko, red.) zegt eigenlijk genoeg. Het is niet dapper, het is het enige normale ding om te doen. Rai Vloet is en blijft een laffe twat die 200 km/u reed met een slok op, ten koste van een kinderleven.

Binnen enkele weken valt bij huize Vloet dus een oproep voor de nor op de mat. Hij is waarschijnlijk ruim op tijd op vrije voeten om gewoon door NOC-NSF te worden meegenomen naar de Spelen van 2028!