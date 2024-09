Het gaat niet goed met de representatie van autochtonen in de gevangenis. Terwijl acht jaar geleden nog 36% van alle gevangenen in ons land een Nederlandse achtergrond had, is dat percentage inmiddels gedaald tot onder de 30%. Nog maar 8840 van de 30.100 gevangenen identificeren Nederland als hun eigen geboorteland en dat van hun ouders. Het is tijd voor diversity officers in de gevangenis die korte metten maken met het old boys network van vrienden die elkaar alle fijne baantjes in het criminele circuit toeschuiven terwijl de autochtone jeugd zich tevergeefs probeert in te vechten. Breek het getraliede plafond. Maak de gevangenis écht inclusief.