Hee kijk nou, cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over hoe (on)gelovig Nederlanders zijn. Conclusie: religie doet er weer toe. "In 2024 zei 44 procent bij een kerk, moskee of synagoge te horen, een kleine toename ten opzichte van de 42 procent een jaar eerder." Voor de ongelovige kruisvaarders: gelovigen zijn nog steeds in de minderheid, waar ze in 2014 nog de overhand hadden met 51%. In 2015, tien jaar geleden alweer (Jezus wat vliegt de tijd!), was het nog 50/50. Voor wie meteen denkt: schuld van moslims, dat ligt... genuanceerder! In de op hele percentages afgeronde enquêteresultaten is er is alleen een toename te zien bij protestanten (meer opvallende resultaten na de breek) en bij 'overige gezindte'. De vraag 'wie had dat gedacht?' is overbodig, het antwoord is namelijk simpel: 'dat is de voorzienigheid, die wil dat zo en daar is iedereen tevreden mee', MAAR 'daar hoeft niemand zich ook maar iets van aan te trekken'. Godzijdank.