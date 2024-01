Mocht u het vandaag wat druk vinden, dan kan dat kloppen. Nederlanders kregen er het afgelopen jaar zo'n 140.000 nieuwe buren bij. En dat is dus niet omdat u zo'n vruchtbare dekhengst bent, want ondanks de beste inspanningen van Douwe Bob kwamen er minder kinderen bij dan dat er personen overleden. Hierdoor komt net zoals in 2022 de netto bevolkingsgroei van 2023 volledig op conto van migratie. Dankzij ons gezellige open-deuren-beleid ontvingen we 336.900 permanente bezoekers in Nederland en omdat slechts 192.500 Nederlanders een Ik Vertrek'je deden, hielden we aan het eind van het jaar zo'n 140.000 extra inwoners over. Oftewel: een complete gemeente Zwolle aan nieuwe Nederlanders erbij. Dat brengt op ons op 17,9 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde en met dit tempo zullen we dit jaar de 18 miljoen inwoners aantikken. De tijd dat Flapdrol en Van Tijn over 15 miljoen mensen zongen, ligt alweer ver achter ons. 18 miljoen is het nieuwe normaal en dat is best druk.